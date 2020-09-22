Розробники футбольного симулятора FIFA 21 опублікували список 1000 найкращих гравців у грі. У цьому переліку – одразу семеро українців.

Найкращий рейтинг у FIFA 21 – у півзахисника донецького "Шахтаря" Марлоса. Він отримав 81 загальний рейтинг, а в топ-1000 посідає 285 місце.

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На другому місці серед українців – лівий захисник (саме на цій позиції його використовують у клубі) "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. З рейтингом 80 він посідає 457 місце.

Рейтинг 80 отримав і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Він на 477 місці.

Ще три українці отримали рейтинг 79. Це Тарас Степаненко, Руслан Маліновський та Жуніор Мораес. Вони на 552, 616 та 640 місцях відповідно.

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Замикає українське представництво у топ-1000 рейтингу гравців у FIFA 21 Андрій Ярмоленко. півзахисник "Вест Хема" отримав рейтинг 77 та посів 925 місце.



Українські футболісти в рейтингу топ-1000 FIFA 21 / Скріншот

Якщо брати гравців, які виступають в українському чемпіонаті, то в ньому, окрім згаданих Марлоса, Циганкова, Степаненка та Мораеса, будуть ще троє гравців. Це "гірники" Тайсон (рейтинг 81, 286 місце) та Ісмаілі (рейтинг 81, 301 місце), а також "динамівець" Беньянім Вербіч (рейтинг 78, 801 місце).

FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One та PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.