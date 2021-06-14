Сильніші за Австрію та Північну Македонію: нідерландські ЗМІ хвалять Україну

Україна в стартовому поєдинку на Євро-2020 в поки найдраматичнішому матчі турніру поступилася збірній Нідерландів з рахунком 2:3. Нідерландські ЗМІ радіють цій перемозі, але через призму похвали й синьо-жовтих – відзначають, що їхня збірна провела хороший матч проти доволі сильного суперника.

Геній Дюмфріс

Авторитетне видання Voetbalzone передовсім хвалить головного героя збірної Нідерландів Дензела Дюмрфіса. Лотераль справді провів дуже хорошу гру, за що вже отримав відзнаку від УЄФА.

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Україна розпочала сміливо, утім Нідерланди швидко перехопили ініціативу. Ба більше, "помаранчевим" вдалося потрапити в історію з сімома ударами в стартові 10 хвилин – це найкращий показник чемпіонатів Європи з 1980 року,

– зазначає видання.

Журналісти також справделиво відзначили, що додала проблем збірній України, а Нідерландам навпаки спростила роботу, доволі рання вимушена заміна Олександра Зубкова.



Дюмфріс став героєм "Ораньє" проти України / Скриншот Voetbalzone

Україна сильніша за Австрію та Північну Македонію

Ще одне нідерландське видання NU переконане, що їхня національна збірна проти України зіграла найкращу свою гру за Франка Де Бура. Тренер очолив команду майже рік тому – у вересні 2020 року.

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Далі на турнірі Нідерланди чекають Австрія та Північна Македонія, які є дещо слабшими, ніж Україна. Тож очікувано, що вони засядуть дуже глибоко і питання в тому, як "Ораньє" з цим впорається,

– зазначило видання.



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Захопливий матч сильних команд

Як й інші нідерландські видання, свій аналіз NOS розпочало з величезних компліментів для Дензела Дюмфріса. У складі збірної України нідерландські журналісти відзначили одразу 4 небезпечних, на їхню думку, гравців:

Андрій Ярмоленко,

Олександр Зінченко,

Руслан Маліновський,

Георгій Бущан.

У привабливому матчі чемпіонату Європи на Арені Йохана Кройффа Нідерланди взяли перемогу проти України в останніх хвилинах завдяки Дензелу Дюмфрісу,

– пише видання.



Герой Дюмфріс у захопливому матчі проти України на Євро-2020 / Скриншот NOS