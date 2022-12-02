Швейцарія не опускає руки: Емболо забиває та робить рахунок знову рівним

Під завісу першого тайму, на 44 хвилині гол забив Брін Емболо. Він знову робить рахунок рівним у поєдинку - 2:2 на табло

Швейцарія вирішила, що здаватись ще надто рано. Сільван Відмер виконав простріл у штрафний майданчик сербів, на який захисники просто споглядали. Брін Емболо вирішив не брати з них приклад та заколотив м'яч у ворота збірної Сербії. 2:2 на табло, пише 24 канал.

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