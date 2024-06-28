Стартова гра плей-оф на Євро-2024: де дивитися матч Швейцарія – Італія

У суботу, 29 червня, розпочинається стадія плей-оф на чемпіонаті Європи з футболу. Першими матч 1/8 фіналу на турнірі проведуть збірні Швейцарії та Італії.

Гра відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіон". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Швейцарія – Італія

На груповому етапі обидві команди посіли другі місця у своїх квартетах, проте зробили це в зовсім різних стилях. Швейцарія в компенсований час втратила першу сходинку, пропустивши на неї Німеччину, а Італія на останній хвилині вигризла путівку в 1/8 фіналу, зрівнявши рахунок з Хорватією (1:1).

Це буде вже 62-га зустріч між цими збірними. Значну перевагу має "Скуадра Адзурра", яка перемогла у 29 поєдинках, також було зафіксовано 24 нічиїх та 8 разів тріумфували швейцарці. Баланс голів – 111:68

Матч Швейцарія – Італія буде транслюватися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. Сайт 24 Каналу проведе онлайн текстову трансляцію поєдинку, а одразу після фінального свистка буде доступний огляд зустрічі.

Зазначимо, що також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом континентальної першості покажуть 22 поєдинки, зокрема, 4 матчі стадії 1/8 фіналу, але зустріч Швейцарії та Італії не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що 29 червня буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Німеччина та Данія.