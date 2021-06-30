Україна історично вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

У вівторок, 29 червня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому зійшлися збірні Швеції та України. Переможець зустрічі визначився у овертаймах, де Україна виявилася сильнішою завдяки Артему Довбику.

Швеція – Україна 1:2

Гол: Форсберг, 43 – Зінченко, 27, Довбик, 120

Вилучення: Даніельссон, 97 (Швеція)

До слова Україна – Швеція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Так склалося, що доля виходу збірної України в 1/8 фіналу була не тільки в її руках. Інакше і не могло бути, враховуючи, що підопічні Шевченка виграли тільки один матч з трьох на груповому етапі, програвши два інших.

Наш вихід / невихід залежав від результатів декількох команд, але саме збірна Швеції, за іронією долі, допомогла оформити потрапляння в плей-офф, перемігши в напруженому поєдинку поляків (3:2).

Для збірної України шведи є нормальним суперником, з яким можна грати. Це підтверджує і статистика - всього зіграно чотири матчі, двічі перемагали українці, по одному разу фіксувалися перемога Швеції і нічия.

Шведи активніше розпочали матч і провели затяжну атаку з низкою подач і прострілів. Усі вони були заблоковані, але після останнього виносу Зінченко вибив м'яч прямо на Форсберга. Еміль одразу ж пробив, але удар накрили.

Україна відповіла на 11-й хвилині, коли Ярмоленко уникнув офсайду, отримав проникний пас у штрафний і відкинув м'яч під удар Яремчуку метрів з 14-ти – Ольссон врятував Швецію.

Згодом Ісак отримав передачу низом в штрафній Бущана і виконував кручений з правого під дальню стійку з-під Степаненка, але повз.

На 27-й хвилині Україна феєрично відкрила рахунок у зустрічі. Шапаренко віддав шикарну діагональ на правий фланг, а Караваєв одразу ж скинув її Ярмоленку. Андрій увійшов на кут штрафного, хитнув захисників і "шведою" вирізав подачу на лівий край – Зінченко ж замкнув її потужним ударом у дотик!

Відео голу Зінченка

На жаль, Швеції ще до перерви вдалося зрівняти рахунок. Форсберг у повній самотності відкрився у зоні перед штрафним і вистрілив метрів з 23-х – м'яч рикошетом від Забарного влетів у ближню дев'ятку.

Відео голу Форсберга

Після перерви Україна була дуже близькою щоб знову вийти вперед – Ярмоленко увійшов на правий край штрафного й викотив пас на лінію під удар Сидорчуку. Стійка врятувала шведів.

За декілька хвилин стійка вже врятувала Україну. Шведи розірвали "синьо-жовтих" на контратаці – в завершенні епізоду Форсберг метрів з 23-х крутив м'яч у дальній кут, але за нас зіграв каркас воріт.

У середині другого тайму кутовий нічого шведам не приніс, але в атаці другим темпом Кулусевскі змістився на лінію штрафного й пробив під поперечину – Бущан врятував Україну в ефектному стрибку.

Через мить каркас воріт вдруге врятував Україну від забитого м'яча. Форсберг змістився з лівого флангу в центр, перегравши трьох наших футболістів, і пробив з лінії штрафного в дальню дев'ятку.

У підсумку, команди до кінці основного часу не змогли нічого показати і гра перейшла в овертайми.

Моторошний епізод стався на 97-й хвилині матчу. Даніельссон високо підняв ногу й вдарив нею у коліно Бєсєдіну. Арбітр показав жовту картку, але переглянув повтор і призначив червону картку. Україна догравала матч у більшості.



Травма Андрія Бєсєдіна у матчі Швеція – Україна / Фото: Скріншот

Відео вилучення Даніельссона

На 110 хвилині Довбик виходив віч-на-віч з Ольссоном, але пробив у небо. Втім, там все одно був офсайд.

Наприкінці другого овертайму Україна забила історичний гол і вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи 2020 року. Зінченко виконав високу подачу зі штрафного, а Довбик, уникнувши офсайду, пробив головою в дальній кут.

Артем Добвик у самий вирішальний момент забив дебютний гол і вивів Україну далі!

Швеція – Україна відеоогляд