Космічний дубль Патріка Шика приніс Чехії видовищну перемогу над Шотландією: відео

Збірна Чехії з футболу, яка регулярного виступає на чемпіонатах Європи, 14 червня стартувала на Євро-2020. У першому матчі групи D чехи здобули видовищну перемогу над Шотландією.

Шотландія – Чехія 0:2

Голи: Шик, 42, 52

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На старті поєдинку обидві збірні придивлялися один до одного. Хоча футбол був інтенсивним, однак без великої кількості цікавих моментів.

Перша нагода в грі була у чехів після прострілу з лівого флангу у штрафний на Шика. Футболіст пробив у дотик, але не зумів переграти голкіпера шотландців.

Господарі поля у Глазго створили схожу нагоду. Ювелір Робертсон виконав простріл у штрафний на Дайкса. Та нападник шотландців також не зміг відзначитися голом, хоча й завдав гострого удару.

Перший справді гострий момент у матчі виник у Шотландії на 32 хвилині. Чехи залишили цілий коридор на лівому фланзі головній зірці шотландців Робертсону. Захисник отримав передачу та відразу потужно пробив з-за меж штрафного. Голкіпер чехів Вацлік здійснив дивовижний сейв!

Несподіваний гол чехів

На 42 хвилині Чехія несподівано відкрила рахунок у поєдинку. Номінальні гості заробили кутовий, подача якого нічим небезпечним, на перший погляд, не завершилася.

Однак чехи продовжували контролювати м'яч та змістили атаку на правий фланг. Оборонець Цоуфал зробив ривок і крос у штрафний точно на Шика. Нападник Баєра пробив головою і не залишив шансів голкіперу – 0:1!

Відео голу Шика

Коли команди вже майже були у роздягальні, Мактоміней вимагав пенальті. Боржіл у штрафному заблокував хавбека, але рефері не угледів порушення правил.

Обидві збірні активно увійшли в другий тайм. Спершу воротам шотландців загрожував Даріда: він завдав соковитого удару в кут, але воротар врятував команду.

Шотландія не знітилася і майже відразу могла зрівнювати рахунок. Для початку крос Робертсона завершився ударом Хендрі в поперечину. А за якусь мить Робертсон вдруге був близький до результативної дії. Калас після навісу Енді спрямував м'яч у власні ворота. Чехів врятував Вацлік.

Феноменальний гол Шика

На 52 хвилині Чехія відзначилася вдруге. Гравець шотландців завдав удару по воротах чехів, але його заблокували. Після цього Патрік Шик наважився на удар з центру поля та не схибив – феноменальний гол!

Відео другого голу Шика

Після пропущеного голу Шотландія побігла відіграватися та пробивала з усіх можливих позицій. Один з гострих ударів завдав Армстронг, але м'яч після рикошету приземлився на сітку.

На 66 хвилині Вацлік вкотре був на висоті: Дайкс "розстрілював" голкіпера чехів з меж штрафного, проте той дивом відбив м'яч. Під завісу матчу Шотландія виснажилася, тому кожен момент команді давався дуже важко.

Натомість Чехія, яка перейшла на роботу другим номером, могла закривати матч на 81 хвилині. Шик отримав передачу з лівого флангу та пробив з меж штрафного. Цього разу Маршалл виграв дуель у Патріка.

В останні хвилини Чехія була більш близька, щоб відзначитися втретє, аніж Шотландія, щоб забити бодай гол престижу. На останній основній хвилині Маршалл відбив удар Крменчика впритул.

У підсумку збірна Чехії здобула перемогу завдяки голам Шика!

Наступний матч обидві збірні проведуть 18 червня. Шотландія зустрінеться з Англією, а Чехія поміряється силами з Хорватією.