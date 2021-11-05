Схопив за горло: матч Ліги Європи завершився масовою сутичкою футболістів – відео

Німецький Баєр 4 листопада зіграв домашній матч із Бетісом. Поєдинок 4 туру групового раунду Ліги Європи завершився зовсім не рукостисканням.

Побоїще не лише у рахунку, а й на полі

Поєдинок видався справжнім побоїщем іспанського Бетіса. Баєр наколотив у ворота суперника чотири голи. Натомість свої володіння залишив "сухими" – 4:0.

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Вже у компенсований арбітром до матчу час нерви здали в одного з лідерів іспанців Набіля Фекіра. Гравець Баєра Керем Демірбай після свистка судді вибив м'яч із ніг футболіста Бетіса. Що призвело до пристрастей на футбольному полі.

Розлючений Фекір схопив суперника за шию та відштовхнув. За гравця вступились інші футболісти німецького клубу, почалась штовханина. Припинити її зміг лише головний арбітр поєдинку. Відразу два гравці побачили перед собою червоне світло. Вилучення отримали винуватці сутички – Фекір та Демірбай. Обидва футболісти через свій характер пропустять наступний тур групового раунду.

Для Фекір це перша червона картка у сезоні-2021/2022 за зіграних 15 поєдинків в усіх турнірах. Так само не відзначається своєю брутальною поведінкою Демірбай із Баєра – 16 матчів в усіх турнірах та лише одне вилучення у Лізі Європи.

Після звитяги клуб із Бундесліги продовжує очолювати групу G у Лізі Європи – 10 очок. На другій позиції йде якраз Бетіс, у його доробку 7 пунктів.

Ці червоні картки вже ніяк не вплинули на рахунок матчу – 4:0 розгромна перемога Баєра.

Баєр – Бетіс відеоогляд (момент вилучення наприкінці відео)