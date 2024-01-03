Ексгравець Челсі розповів, що допоможе Мудрику вийти на рівень, на який очікують у клубі

У ЗМІ неодноразово можна почути різні заяви щодо виступів Михайла Мудрика в Челсі. Там, зокрема, стверджують, що клуб незадоволений результатами футболіста.

Колишній вінгер Челсі Пет Невін поділився думками щодо ситуації Михайла Мудрика. Він також сказав, що потрібно українцю для її покращення.

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Мудрик зіштовхнувся з великим тиском

"Це найдивніша річ – але просто трохи заспокоїтися. Коли є можливість – використовуй свою неймовірну швидкість, так, використовуй її. Але використовуй її розумно.

Це найскладніше, коли ти стикаєшся з великим тиском – а він стикається. Очікування були дуже високими. Він не просив для себе таку суму трансферу. Але саме через це очікування такі високі", – зазначив колишній футболіст.

Що заважає Мудрику на полі

Фахівець натякнув на те, що український гравець не надто добре комунікує на полі з командою. Мовляв, бере всю ініціативу лише на себе.

"Було б добре, якби він почав розвивати розуміння з іншими людьми поряд з собою. Михайло дуже прямолінійний, бере м’яч та біжить вперед. Це чудово, я люблю це. Це дійсно потрібно робити. Але іноді треба, щоб інші бігли допомагати, щоб використовувати їх як "хибні цілі"", – зауважив він.

Також Невін додав, що у нього великі сподівання щодо Мудрика. На його думку, Михайлу просто потрібно більше часу.

"Згадайте, Арсенал хотів його, інші команди теж. Згадайте, що у нас був Де Брюйне, у нас був Салах. І у Челсі у них не пішло. Інколи деяким гравцям трохи більше часу", – сказав Невін.

Виступи Мудрика у цьому сезоні