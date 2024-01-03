Ексгравець Челсі розповів, що допоможе Мудрику вийти на рівень, на який очікують у клубі
Джерело:London is Blue Podcast
У ЗМІ неодноразово можна почути різні заяви щодо виступів Михайла Мудрика в Челсі. Там, зокрема, стверджують, що клуб незадоволений результатами футболіста.
Колишній вінгер Челсі Пет Невін поділився думками щодо ситуації Михайла Мудрика. Він також сказав, що потрібно українцю для її покращення.
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Мудрик зіштовхнувся з великим тиском
"Це найдивніша річ – але просто трохи заспокоїтися. Коли є можливість – використовуй свою неймовірну швидкість, так, використовуй її. Але використовуй її розумно.
Це найскладніше, коли ти стикаєшся з великим тиском – а він стикається. Очікування були дуже високими. Він не просив для себе таку суму трансферу. Але саме через це очікування такі високі", – зазначив колишній футболіст.
Що заважає Мудрику на полі
Фахівець натякнув на те, що український гравець не надто добре комунікує на полі з командою. Мовляв, бере всю ініціативу лише на себе.
"Було б добре, якби він почав розвивати розуміння з іншими людьми поряд з собою. Михайло дуже прямолінійний, бере м’яч та біжить вперед. Це чудово, я люблю це. Це дійсно потрібно робити. Але іноді треба, щоб інші бігли допомагати, щоб використовувати їх як "хибні цілі"", – зауважив він.
Також Невін додав, що у нього великі сподівання щодо Мудрика. На його думку, Михайлу просто потрібно більше часу.
"Згадайте, Арсенал хотів його, інші команди теж. Згадайте, що у нас був Де Брюйне, у нас був Салах. І у Челсі у них не пішло. Інколи деяким гравцям трохи більше часу", – сказав Невін.
Виступи Мудрика у цьому сезоні
- У нинішньому сезоні Мудрик зіграв у 19 матчах Челсі у всіх турнірах.
- Українець забив чотири голи й віддав одну результативну передачу.
- Після 20 зіграних матчів в АПЛ Челсі посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Команда має 28 очок.