Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко може зіткнутися з кадровими проблемами перед жовтневими матчами. Уже третій футболіст національної команди зазнав травми.

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка 23 вересня отримав пошкодження в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ проти "Руху". Про це повідомляє 24 канал.

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На 26-й хвилині Коноплянка завдав дальній удар, після чого сів на газон.

Лікарі наклали йому лід на праве стегно. Після цього 30-річний футболіст покинув поле, замість нього вийшов Марлос.

Кадрові проблеми збірної України

Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик не допоможе українській збірній у жовтні. Захисник, який дебютував у складі збірної України у матчі проти Швейцарії, пропустить близько місяця.

Тимчик травмувався 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни".

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Також травми зазнав півзахисник збірної України Олександр Зінченко. Він пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).

Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.

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