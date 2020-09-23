Ще один футболіст збірної України зазнав травми
Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко може зіткнутися з кадровими проблемами перед жовтневими матчами. Уже третій футболіст національної команди зазнав травми.
Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка 23 вересня отримав пошкодження в перенесеному матчі 2-го туру УПЛ проти "Руху". Про це повідомляє 24 канал.
Варте уваги Україна зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА
На 26-й хвилині Коноплянка завдав дальній удар, після чого сів на газон.
Лікарі наклали йому лід на праве стегно. Після цього 30-річний футболіст покинув поле, замість нього вийшов Марлос.
Кадрові проблеми збірної України
Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик не допоможе українській збірній у жовтні. Захисник, який дебютував у складі збірної України у матчі проти Швейцарії, пропустить близько місяця.
Тимчик травмувався 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни".
До речі Шевченко викликав до збірної України 28 гравців, є один новачок
Також травми зазнав півзахисник збірної України Олександр Зінченко. Він пропустив матч англійської Прем'єр-ліги, в якому його "Манчестер Сіті" переміг "Вулверхемптон" (3:1).
Офіційний сайт "містян" повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого Зінченко зазнав на одному з тренувань.
Календар матчів збірної України у 2020 році
- Франція – Україна. 7 жовтня 2020 року. Сен-Дені, "Стад де Франс".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Польща – Україна. 11 листопада. Хожув, "Сілезький стадіон"
- Німеччина – Україна. 14 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена".