Ще два клуби вирішили знятися з чемпіонату України з хокею, в Києві створять ще один Сокіл

Розвал в українському хокеї відбувається доволі стрімко. Є ймовірність, що цей сезон УХЛ не буде дограно.

Виключення Донбасу та Краматорську

24 листопада дисциплінарний комітет Федерації хокею України оголосив, що Донбас та Краматорськ зняті з розіграшу УХЛ. Причина – клуби випускали на лід в офіційних матчах відсторонених хокеїстів.

Детальніше Донбас та Краматорськ виключили в чемпіонату України з хокею, клуб пригрозив зверненням до МОК

За декілька годин після цього Маріуполь заявив, що теж припиняє виступи в УХЛ "на знак солідарності з іншими українськими клубами". І планує продовжити ігри в Суперлізі.

Мало не одразу аналогічне повідомлення було опубліковано і на сайті Білого Барсу.

Новий Сокіл

Водночас на сайті Української хокейної ліги заявили, що в Києві створили новий спортивний клуб – Сокіл. При цьому що в столиці є хокейний клуб з такою назвою. Новостворений Сокіл теж займатиметься хокеєм. І вже в цьому сезоні розпочне виступи в хокейній Суперлізі.

Таким чином в Суперлізі можуть виступити сім клубів. До вже згаданих Білого Барсу, Маріуполя та СК Сокіл можуть додатися Динамо, Донбас, Краматорськ та Молода Гвардія, які до цього виступили засновниками турніру. Правда слід нагадати, що Молода Гвардія – це молодіжна команда Донбасу.