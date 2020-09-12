Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив свою думку щодо натуралізації гравців. Мова йшла як і про бразильців, які тепер виступають за збірну України, так і випадки в Італії.

В Андрія Шевченка під час інтерв'ю для "Вацко Live" спитали щодо натуралізації двох гравців для збірної України. Мова йде про футболістів донецького "Шахтаря" Марлоса та Жуніора Мораеса.

"У першу чергу це ініціатива гравців", – коротко відповів Шевченко.

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Згодом він додав, що вважає, що Марлос та Жуніор Мораес цілковито можуть вважатися українцями.

"Якщо гравець грає в україні достатньо часу, для того, щоб отримати паспорт. Він усвідомлено йде й отримує. Він пов'язує своє життя з нашою країною. Він знає мову, його діти ходять тут в школу. Значить він грає тут понад шість років. А гра більш як шість років – це значима цифра. Я вважаю, що він є українцем", – заявив Шевченко.

Ще одним важливим моментом у випадку з Марлосом та Жуніором Мораесом головний тренер збірної назвав те, що обидва футболісти приїхали у нашу країну у непростий час

Водночас він додав, що негативно ставиться до натуралізації, коли спеціально привозять гравця і намагаються оформити йому паспорт вже через два роки.