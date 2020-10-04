Захисник Юхим Конопля отримав дебютний виклик до національної збірної України. Гравець "Десни" готуватиметься до матчів проти Франції, Німеччини та Іспанії.

Юхим Конопля перед тим був викликаний до молодіжної збірної України. Однак головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вирішив дати шанс молодому гравцю проявити себе на рівні головної команди.

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Національна збірна України збереться в понеділок, 5 жовтня, у Києві. І одразу вилетить до Франції, де готуватиметься до товариського матчу проти тамтешньої збірної 7 жовтня.

Після матчу команда відправиться до України, де продовжить підготовку до двох матчів в рамках Ліги націй – проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).

Хто ще отримав виклик до збірної України