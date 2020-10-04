Шевченко викликав до збірної України захисника "Десни" Коноплю
Захисник Юхим Конопля отримав дебютний виклик до національної збірної України. Гравець "Десни" готуватиметься до матчів проти Франції, Німеччини та Іспанії.
Юхим Конопля перед тим був викликаний до молодіжної збірної України. Однак головний тренер національної збірної Андрій Шевченко вирішив дати шанс молодому гравцю проявити себе на рівні головної команди.
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Національна збірна України збереться в понеділок, 5 жовтня, у Києві. І одразу вилетить до Франції, де готуватиметься до товариського матчу проти тамтешньої збірної 7 жовтня.
Після матчу команда відправиться до України, де продовжить підготовку до двох матчів в рамках Ліги націй – проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).
Хто ще отримав виклик до збірної України
- Юхим Конопля буде не єдиним новачком команди на цьому зборі. Перед тим було названо імена 28 футболістів, які готуватимуться до цих матчів. Дебютант там був лише один – захисник австрійського ЛАСК Євген Чеберко.
- Згодом через травму Олександра Зінченка до збірної викликали півзахисника угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова. Для гравця це другий виклик у національну команду, проте він досі не дебютував за головну команду.
- Ще одним дебютантом в головній команді є 18-літній захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. Його теж вирішили викликати додатково.
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