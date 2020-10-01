Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вирішив викликати на збір команди 18-літнього захисника київського "Динамо" Іллю Забарного.

Для Забарного це дебютний виклик до національної збірної України. раніше гравець викликався лише до юнацької та молодіжної команд. Забарний разом з рештою гравців готуватиметься до матчів збірної України проти Франції, Німеччини та Іспанії.

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Перший матч відбудеться у передмісті Парижа Сен-Дені на легендарному стадіоні "Стад де Франс" 7 жовтня. Дві наступні ігри збірна України проведе в Києві на НСК "Олімпійський" – 10 та 13 жовтня.

Забарний не буде єдиним дебютантом у збірній. Ще на початку Шевченко викликав до збірної захисника австрійського ЛАСКа Євгена Чеберка. А згодом викликав гравця угорського "Ференцвароша" Олександра Зубкова замість травмованого Олександра Зінченка.

Щодо Іллі Забарного, то відзначимо, що він лише в цьому сезоні дебютував за головну команду "Динамо". Однак захисник вже встиг провести три матчі, в тому числі три ігри у кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни ж зуміли вийти до групового етапу турніру.

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