Шевченко прокоментував розгромну поразку збірної України у матчі проти Іспанії
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку його команди у матчі Ліги націй збірній Іспанії. Українці поступилися з рахунком 4:0.
Шевченко на післяматчевій пресконференції не став винити когось з гравців, вказавши на проблеми у відновлені в команди.
"Головна проблема сьогодні була не в одному гравці чи в кількох окремих виконавцях. Головна проблема полягала в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топзбірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою", – заявив Шевченко.
Як це було: Україна зазнала розгромної поразки від Іспанії у матчі Ліги націй – відео
На думку головного тренера збірної, іспанці на фоні українців виглядали значно свіжішими.
"Іспанці дуже добре маневрували. Нам не вистачало фізичних сил. Суперники змінювали діапазон атак та мали перевагу на флангах. Згідно з вимогами сучасного футболу, особливо в протистоянні з такими сильними опонентами, коли ти залишаєшся один в один, то маєш догравати момент", – підсумував Шевченко.
- Українці у четвер, 3 вересня, перемогли вдома Швейцарію 2:1. У неділю, 6 вересня, "синьо-жовті" на виїзді поступилися Іспанії 4:0.
- За весь матч українці завдали лише два удари в площину воріт суперників. На 41-й хвилині це зробив Михайліченко, а на 90+2 хвилині – Яремчук.
- Ця поразка стала найбільшою для збірної України під керівництвом Шевченка. До цього українці програли Словаччині 4:1 16 листопада 2018 року у матчі Ліги націй, який для команди нічого не вирішував. Після цього команда 12 матчів не програвала, з них вісім разів виграла та чотири рази зіграла внічию.