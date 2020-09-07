Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку його команди у матчі Ліги націй збірній Іспанії. Українці поступилися з рахунком 4:0.

Шевченко на післяматчевій пресконференції не став винити когось з гравців, вказавши на проблеми у відновлені в команди.

"Головна проблема сьогодні була не в одному гравці чи в кількох окремих виконавцях. Головна проблема полягала в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топзбірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою", – заявив Шевченко.

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На думку головного тренера збірної, іспанці на фоні українців виглядали значно свіжішими.

"Іспанці дуже добре маневрували. Нам не вистачало фізичних сил. Суперники змінювали діапазон атак та мали перевагу на флангах. Згідно з вимогами сучасного футболу, особливо в протистоянні з такими сильними опонентами, коли ти залишаєшся один в один, то маєш догравати момент", – підсумував Шевченко.