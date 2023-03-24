"АПЛ вимагає результатів просто зараз": Шевченко прокоментував початок кар'єри Мудрика в Челсі

Легенда українського футболу вірить, що у вихованця Шахтаря є великі перспективи у чемпіонаті Англії. Правда, для цього Челсі необхідно проявити терплячість.

Цієї зими Михайло Мудрик побив український рекорд по трансферам. Челсі віддав за вінгера Шахтаря 70 мільйонів євро, ще і 30 мільйонів "гірники" можуть додатково отримати у якості бонусів.

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Втім початок кар'єри на "Стемфорд Брідж" поки не є успішним для українця. У семи матчах за лондонців вінгер відзначився лише однією результативною передачею.

Зі словами підтримки на адресу співвітчизника виступив найкращий футболіст в історії України Андрій Шевченко. На його думку, Челсі здійснив цей трансфер на перспективу.

Челсі купив талановитого гравця в дуже молодому віці, це трансфер на майбутнє. Він тільки починає свій шлях. Його перший крок, перехід до Челсі, був правильним. Михайло став частиною амбітного проєкту і перебуває в надійних руках. Рішення отримати його просто зараз залежало від того, наскільки клуб вірить у його талант. У нього дуже довгий контракт, це дуже незвично. Челсі інвестує у своє майбутнє. АПЛ зазвичай вимагає результатів просто зараз, але давайте подивимося, що буде за ці 8 років. Давайте подивимося, що він може зробити в довгостроковій перспективі. Клуб повинен терпляче ставитися до нього та вірити в його талант,

– заявив Андрій Миколайович.

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Нагадаємо, що сам Шевченко виступав за Челсі з 2006 по 2008 роки, забивши 22 голи у 78 матчах. Разом із лондонцями він вигравав Кубок Англії та Кубок ліги, а також виходив у фінал Ліги чемпіонів.

На даний момент Челсі переживає непрості часи. Команда Грема Поттера йде десятою в АПЛ, відстаючи від топ-четвірки на 11 очок. Втім "сині" продовжують боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. У чвертьфіналі команда Мудрика протистоятиме мадридському Реалу.