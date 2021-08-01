Шевченко покидає збірну України

Андрій Шевченко покидає тренерський місток збірної України з футболу. У Шевченка та Української асоціації футболу (УАФ) закінчився контракт.

У Шевченка закінчився контракт

Андрій Шевченко провів на чолі збірної України 5 років. Він очолив українську команду перед стартом відбору на ЧС-2018.

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"Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.

Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди. Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", – написав Шевченко.

Шевченко на чолі збірної: що відомо

Андрій Шевченко прийшов до керма збірної України після провального Євро-2016. Він змінив на тренерському містку "синьо-жовтих" Михайла Фоменка.

Під орудою Шевченка збірна провалила відбір на ЧС-2018. Та вже у 2019 році разом з тренером "синьо-жовті" виграла групу в другому дивізіоні Ліги націй.

Після цього Шевченко вперше вивів напряму збірну України на чемпіонат Європи. У відборі українці перемогли тодішніх чемпіонів Європи – португальці.

На Євро-2020 збірна України вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу.

У 2020 році Україна вилетіла з елітного дивізіону Ліги націй, в якому грала проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії. У 2021 році стартував відбір на ЧС-2022. Україні зіграли всі три матчі внічию.

На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).