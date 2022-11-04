Шевченко отримав пропозицію з Італії: що відповів колишній наставник збірної України

ЗМІ сватають Андрій Шевченка у європейські клуби. Однак український наставник не поспішає повертатись до тренерського крісла.

Українським наставником цікавився Козенцу. Італійський клуб залишився без головного тренера після звільнення Давіде Діоніджі.

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Друга ліга Італії не цікавить Шеву

Андрій Шевченко став одним із фахівців, якому Козенцу робило пропозицію. Із наставником контактували президент та спортивний директор італійського клубу.

Однак українець миттєво відповів відмовою. Серія В, друга за силою ліга Італії, явно не той чемпіонат, де б хотів продовжити свою тренерську кар'єру.

Тим паче. що зараз Шевченко активно допомагає Україні у війні проти Росії. Колишній тренер збірної України відвідує благодійні заходи, збирає кошти та закупляє усе необхідне для наших військових. Домівка Андрія Миколайовича після 24 лютого ставала прихистком для українських біженців, які через російське вторгнення вимушено покинули свої домівки.