Головний тренер збірної України Андрій Шевченко 12-го жовтня поспілкувався з журналістами. Шевченко поділився очікуваннями від матчу проти Іспанії в рамках Ліги націй.

Під час пресконференції Шевченко повідомив, що в команді наразі немає кадрових проблем. Про це повідомляє 24 канал.

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"Поки проблем не було. Хлопці відновлюються, у нас сьогодні передігрове тренування. Дуже важливо, як вони будуть себе почувати. Вранці спілкувалися з Коваленком, у нього проблем не було. Тести були негативними – це теж позитивно для нас. Готуємося за нашим планом", – сказав Шевченко.

Збірна України не може відзначитися у воротах Іспанії з 2003 року. Востаннє це робив саме Шевченко. Наставник "синьо-жовтих" спробував пояснити безгольову серію України у протистоянні з Іспанією.

Наші футболісти роблять максимум того, що сьогодні можуть. В Іспанії сьогодні команда сильніша. В останні роки вона була сильнішою. Ми намагаємося, працюємо над цим. Знаю, наскільки у футболістів є мотивація, щоб показати хорошу гру,

– зазначив Шевченко.

Якщо перекриємо фланги, спробуємо дати бій Іспанії

Наставник "синьо-жовтих" готується змінити структуру оборони команди.

"Іспанія дуже добре використовує фланги. У них дуже хороші якісні футболісти на флангах, які прекрасно грають один в один. Вважаю, якщо зможемо перекрити фланги, спробуємо дати бій Іспанії", – зазначив Шевченко.

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Шевченко досі не визначився, хто замінить дискваліфіковано Руслана Маліновського.

"Ми повинні командно зіграти більш компактно, агресивно. Буде багато залежати від стану футболістів. Енергетично потрібно буде затратити набагато більше енергії.

По заміні Маліновського – будемо визначатися зі складом. Сьогодні буде передігрове тренування, це один з тестів, щоб футболісти могли показати свій стан. У мене є вже ідея, сьогодні відпрацюємо ще, подивимося, чи спрацює план на матч", – резюмував тренер України.