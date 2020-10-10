Головний наставник збірної України Андрій Шевченко продовжує закривати проблемні позиції у команді. Він довикликав у розташування голкіпера "Ворскли" та молодіжної збірної України Дмитра Різника.

Різник приєднався до голкіперів Шевченка та Бущана, які вже були раніше включені у заявку. Про поповнення у збірній повідомила пресслужба УАФ.

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Поповнення у воротах України

21-річний воротар буде третім голкіпером у збірній України. Це дебютний виклик Різника у головну команду країни.

Вчора, 9 жовтня, Дмитро встиг відіграти матч за молодіжну команду у матчі проти Румунії, де підопічні Руслана Ротаня зуміли здобути важливу перемогу у рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи 2021 року.

Додамо, що через коронавірус команда Андрія Шевченка втратила П'ятова, Луніна і Паньківа. Головний тренер навіть був змушений заявити на товариську гру проти Франції Олександра Шовковського.

Весь поєдинок у рамці воріт провів Георгій Бущан, але зіграв не надто вдало. Підопічні Андрія Шевченка програли з рекордним для них рахунком 7:1. Єдиний гол за українську команду забив лідер "Динамо" Віктор Циганков. До цього українці максимально пропускали чотири голи за один матч.

Що відомо про дебютанта збірної Різника