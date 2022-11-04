Шевченко повідомив про відбудову стадіону в Ірпіні: допоміг колишній клуб легенди футболу

Зірка українського футболу Андрій Шевченко продовжує волонтерську діяльність. Легендарний футболіст повідомив про збір коштів на відновлення зруйнованого стадіону в Ірпіні.

Військова агресія Росії завдала величезної шкоди спортивній інфраструктурі України. Окупанти зруйновали велику кількість стадіонів та різноманітних спортивних споруд. Проте на звільненій частині територій вже розпочалося відновлення.

Читайте також "Зосередьтеся на футболі": президент ФІФА проігнорував заклики відсторонити Іран від ЧС-2022

Про одну з таких подій повідомив володар "Золотого мяча-2004" Андрій Шевченко. На своїй сторінці Instagram він проанонсував відбудову зруйнованого стадіону в Ірпіні. Цікаво, що значну суму на відновлення пожертвував колишній клуб Шевченка – Мілан.

"Разом із UNITED24 починаємо відбудову стадіону в Ірпені. Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти.

Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу Мілан! Дякую! Я закликаю всю футбольну спільноту, великий бізнес долучатися!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабної російсько-української війни Шевченко активно допомагає рідній країні. У травні він став першим амбасадором благодійної платформи United24.