Шальке достроково розірвав контракт з російським "Газпромом"

Німецький Шальке долучився до ігнорування російських компаній після вторгнення Росії на територію України. Клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з Газпромом.

Шальке більше не співпрацює з "Газпромом"

Рада директорів клубу прийняла це рішення з дозволу наглядової ради. Зазначається, що детальну інформацію Шальке повідомить згодом.

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Спершу Шальке виступив з офіційним рішенням прибрати напис "Газпром" із футболок команд клубу.

Зазначимо,"Газпром" був спонсором клубу з 2006 року, з 2007-го логотип компанії розміщувався на футболках гравців. Німецький клуб отримував 9 мільйонів євро на рік від російської компанії. Контракт був розрахований до 2025 року.

Наразі гельзенкірхенці виступають у Другій Бундеслізі.

24 лютого німецький клуб покинув Матіас Варніг, який був представником "Газпрому" у клубі з липня 2019 року.

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