Шальке достроково розірвав контракт з російським "Газпромом"
Джерело:сайт Шальке
Німецький Шальке долучився до ігнорування російських компаній після вторгнення Росії на територію України. Клуб оголосив про дострокове припинення співпраці з Газпромом.
Шальке більше не співпрацює з "Газпромом"
Рада директорів клубу прийняла це рішення з дозволу наглядової ради. Зазначається, що детальну інформацію Шальке повідомить згодом.
Читайте також Бекхем закликав світ допомогти українцям, які дають гідну відсіч агресії Росії
Спершу Шальке виступив з офіційним рішенням прибрати напис "Газпром" із футболок команд клубу.
Зазначимо,"Газпром" був спонсором клубу з 2006 року, з 2007-го логотип компанії розміщувався на футболках гравців. Німецький клуб отримував 9 мільйонів євро на рік від російської компанії. Контракт був розрахований до 2025 року.
Наразі гельзенкірхенці виступають у Другій Бундеслізі.
24 лютого німецький клуб покинув Матіас Варніг, який був представником "Газпрому" у клубі з липня 2019 року.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.