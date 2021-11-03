Шалений триочковий кидок з сиреною приніс перемогу Київ-Баскету у Кубку Європи ФІБА: відео

Київ-Баскет здобув третю перемогу у груповому етапі Кубка Європи ФІБА. Перемогу над Трефл Сопот на виїзді киянам приніс баззер-біттер Майка Кеффі.

Трефл Сопот – Київ-Баскет 65:66 (22:10, 12:16, 16:23, 15:17)

Кияни на рівних розпочали поєдинок, але в другій половині першої чверті провалилися, дозволивши суперникам зробити ривок в 10 очок. А вже у другій чверті гості перемагали з різницею у 16 очок – 32:16. Та після цього вже кияни здійснили ривок у вісім очок, дещо покращивши ситуацію.

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А от третю чверть баскетболісти Київ-Баскета провели значно краще, і навіть по ходу матчу зуміли вийти вперед на 5 очок. Але на останню перерву команди пішли за рахунку 50:49.

На початку четвертої чверті у Київ-Баскета знову стався провал – всього 2 очки за 5 хвилин при 9 пропущених очках. І знову довелося відігравати відставання у 8 очок. І Київ-Баскету це вдалося за 30 секунд до кінця четвертої чверті. В останній атаці господарів Яннік Франке не влучив триочковий, але м'яч залишався у них – у підсумку Брендон Янг за дві секунди до кінця відправив м'яч до кошика.

Київ-Баскет мав 1,8 секунди для кидка і їм вдалося вирвати перемогу. Триочковий гейм-віннер на рахунку Майка Кеффі.

Для Київ-Баскета це третя перемога у чотирьох матчах Кубка Європи ФІБА.