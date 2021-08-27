Шахтарю запропонували грати матчі Ліги чемпіонів в Харкові

Донецький Шахтар знову може повернутися до Харкова на стадіон "Металіст". "Гірники" отримали пропозицію проводити там свої матчі Ліги чемпіонів.

Донецький Шахтар таки зумів пробитися через сито кваліфікації та потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Під час жеребкування "помаранчево-чорні" потрапили до групи D, де їх суперниками стали Інтер, Реал та Шериф.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Домашнім стадіоном Шахтаря в цьому сезоні є НСК "Олімпійський" в Києві. Цю арену вони ділять з київським Динамо. В минулому сезоні команди проводили саме тут матчі Ліги чемпіонів та УПЛ.

Однак в цьому сезоні Шахтар один з матчів кваліфікації Ліги чемпіонів був змушений провести у Харкові. Все через те, що за день до матчу команди з Монако на НСК "Олімпійський" відбувався святковий концерт.

Сам матч в Харкові для Шахтаря закінчився позитивно – команда зуміла пройти Монако та вийти у груповий етап Ліги чемпіонів. Хоча в основний час "гірники" і поступилися.

Таким вирішили скористатися в харківському футбольному клубі Металіст. Там запропонували Шахтарю, щоб команда свої матчі Ліги чемпіонів проводила саме в Харкові.

"Від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо Шахтар зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" – фартовий стадіон! Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять!", – йдеться в повідомленні на сайті Металіста.

Однак варто додати, що Металіст – не єдина команда, які свої матчі проводить на цьому стадіоні. Тут також матчі УПЛ грає і Металіст 1925.

Останній свій домашній матч на ОСК "Металіст" Шахтар провів ще до запровадження карантину – 4 березня 2020 року проти Дніпро-1 в чемпіонаті України. Далі були гостьові матчі та перерва в чемпіонаті. А після відновлення змагань "гірники" остаточно перебралися на НСК "Олімпійський" в Києві.