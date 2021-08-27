Донецький Шахтар таки зумів пробитися через сито кваліфікації та потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Під час жеребкування "помаранчево-чорні" потрапили до групи D, де їх суперниками стали Інтер, Реал та Шериф.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Домашнім стадіоном Шахтаря в цьому сезоні є НСК "Олімпійський" в Києві. Цю арену вони ділять з київським Динамо. В минулому сезоні команди проводили саме тут матчі Ліги чемпіонів та УПЛ.

Однак в цьому сезоні Шахтар один з матчів кваліфікації Ліги чемпіонів був змушений провести у Харкові. Все через те, що за день до матчу команди з Монако на НСК "Олімпійський" відбувався святковий концерт.

Сам матч в Харкові для Шахтаря закінчився позитивно – команда зуміла пройти Монако та вийти у груповий етап Ліги чемпіонів. Хоча в основний час "гірники" і поступилися.

Таким вирішили скористатися в харківському футбольному клубі Металіст. Там запропонували Шахтарю, щоб команда свої матчі Ліги чемпіонів проводила саме в Харкові.

"Від імені нашого клубу і всіх харків'ян запрошуємо Шахтар зіграти на нашому стадіоні всі свої наступні єврокубкові матчі. "Металіст" – фартовий стадіон! Повні трибуни завжди сприяють спортивним успіхам і додають натхнення гравцям! А харківські фанати вміють підтримати команду, в яку вірять!", – йдеться в повідомленні на сайті Металіста.

Однак варто додати, що Металіст – не єдина команда, які свої матчі проводить на цьому стадіоні. Тут також матчі УПЛ грає і Металіст 1925.

Останній свій домашній матч на ОСК "Металіст" Шахтар провів ще до запровадження карантину – 4 березня 2020 року проти Дніпро-1 в чемпіонаті України. Далі були гостьові матчі та перерва в чемпіонаті. А після відновлення змагань "гірники" остаточно перебралися на НСК "Олімпійський" в Києві.