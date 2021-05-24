Шахтарю – 85 років! Кривцов заспівав легендарну пісню вболівальників "гірників"

24 травня 2021 року свій 85-й день народження святкує донецький Шахтар. З нагоди свята в клубі створили спеціальний кліп, а пісню "Спят курганы тёмные" виконав захисник Сергій Кривцов.

Саме 24 травня 1936 року команда провела перший офіційний матч. Тоді вона називалася "Стахановець", а дебютний матч відбувся у Казані з місцевим Динамо.

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Спеціально до свята Шахтар представив відео з легендарною піснею вболівальників клубу "Спят курганы тёмные". Сучасне аранжування створив відомий музикант The Maneken, а виконав композицію захисник команди Сергій Кривцов.

Відео кліпу пісні "Спят курганы тёмные" у виконанні Сергія Кривцова та The Maneken

Загалом за свою історію Шахтар здобув 40 титулів. Найбільш успішним тренером команди є Мірча Луческу, який працював у клубі 12 років. З ним "оранжево-чорні" провели 573 матчі й здобули 22 трофеї: Кубок УЄФА, 8 чемпіонств, 6 Кубків і 7 Суперкубків України. Другим за кількістю титулів став Паулу Фонсека, що прийшов йому на зміну: португальський наставник протягом 3 сезонів привів команду до 7 тріумфів у внутрішніх турнірах.

За свою історію Шахтар провів 3012 офіційних матчів, у яких здобув 1518 перемог, 686 разів зіграв унічию і зазнав 808 поразок. Сумарно "гірники" забили 4953 голи і пропустили 3208.