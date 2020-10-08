Лише двоє футболістів донецького "Шахтаря" зможуть приєднатися до табору збірної України перед матчами в Лізі націй. У донецькому клубі ще дев'ятеро футболістів здали позитивні тести на COVID-19.

Як повідомляє "Шахтар", за підсумками повторного тестування на COVID-19 виявлено 18 позитивних результатів. Позитивні тести здали 9 футболістів і 9 людей з персоналу першої команди.

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"За приписом санітарного лікаря віе вони йдуть на десятиденну самоізоляцію. У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких – в легкій формі", – йдеться у повідомленні "Шахтаря".

Марлос і Коваленко вирушать у збірну України

"Шахтар" повідомляє, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.

Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія Пятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".

Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.

У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.

Як відомо, збірна України має серйозні кадрові втрати. У матчі з Францією, в якому "синьо-жовті" програли 7:1, Андрій Шевченко не міг розраховувати на 14 футболістів.

Хто точно не допоможе збірній України в Лізі націй

Олександр Зінченко (травма)

Сергій Кривцов (травма)

Євген Коноплянка (травма)

Сергій Болбат (травма)

Віталій Буяльський (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрій П'ятов (коронавірус)

Тарас Степаненко (коронавірус)

Андрій Лунін (коронавірус)

Юрій Паньків (коронавірус)

Микола Матвієнко (самоізоляція)

Жуніор Мораес (самоізоляція)

Збірна України 10 жовтня прийме Німеччину. Гра з Іспанією пройде 13 жовтня. Обидва поєдинки відбудуться у Києві на НСК "Олімпійський".