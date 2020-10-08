У "Шахтарі" ще 9 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко поїдуть у збірну України
Лише двоє футболістів донецького "Шахтаря" зможуть приєднатися до табору збірної України перед матчами в Лізі націй. У донецькому клубі ще дев'ятеро футболістів здали позитивні тести на COVID-19.
Як повідомляє "Шахтар", за підсумками повторного тестування на COVID-19 виявлено 18 позитивних результатів. Позитивні тести здали 9 футболістів і 9 людей з персоналу першої команди.
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"За приписом санітарного лікаря віе вони йдуть на десятиденну самоізоляцію. У більшості інфікованих хвороба протікає безсимптомно, у деяких – в легкій формі", – йдеться у повідомленні "Шахтаря".
Марлос і Коваленко вирушать у збірну України
"Шахтар" повідомляє, що півзахисники Марлос і Віктор Коваленко відправляться в збірну України і зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.
Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"
У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія Пятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".
Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.
У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.
Як відомо, збірна України має серйозні кадрові втрати. У матчі з Францією, в якому "синьо-жовті" програли 7:1, Андрій Шевченко не міг розраховувати на 14 футболістів.
Хто точно не допоможе збірній України в Лізі націй
- Олександр Зінченко (травма)
- Сергій Кривцов (травма)
- Євген Коноплянка (травма)
- Сергій Болбат (травма)
- Віталій Буяльський (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрій П'ятов (коронавірус)
- Тарас Степаненко (коронавірус)
- Андрій Лунін (коронавірус)
- Юрій Паньків (коронавірус)
- Микола Матвієнко (самоізоляція)
- Жуніор Мораес (самоізоляція)
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