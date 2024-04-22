Тренерське чуття Пушича: Шахтар здобув вольову перемогу над Зорею – відео

Донецький Шахтар вирвав три очки в поєдинку 25-го туру УПЛ із луганською Зорею. Перемогу "гірникам" принесли голи гравців, які вийшли на заміну.

Шахтар – Зоря – 2:1

Голи: Егіналду, 72, Сікан, 87 – Антюх, 51

У межах 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між донецьким Шахтарем та луганською Зорею. Поєдинок проходив у Львові на "Арені Львів", пише 24 Канал.

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Шахтар вдруге за чотири дні переміг Зорю

У першому таймі чинний чемпіон України володів перевагою, яку не зумів втілити в забиті м'ячі, тож на перерву команди пішли за нулів на табло. Все вирішилося у другому таймі.

Зоря доволі несподівано відкрила рахунок на 51-й хвилині. Після навісу Кирюханцева з правого кута штрафного Антюх зіграв на випередження і пробив головою – м'яч влучив у руку Бондаря і залетів у ворота.

Маріно Пушич після цього зробив серію замін, аби врятувати гру. І хорватському фахівцеві вдалося це зробити, адже саме гравці, які вийшли на заміну, відзначились забитими м'ячами.

Спочатку Кевін з лівого флангу навісив на лінію воротарського майданчика, де Егіналду головою переправив м'яч у сітку. А за три хвилини до кінця основного часу після навісу з лівого флангу забутий захисниками Сікан забив переможний гол.

Шахтар вдруге за чотири дні перемагає Зорю в УПЛ. 18 квітня підопічні Пушича здобули перемогу з рахунком 3:1 у перенесеному матчі 10-го туру чемпіонату.

Завдяки цій перемозі Шахтар, який є одноосібним лідером УПЛ, зберігає чотириочковий відрив від київського Динамо в турнірній таблиці. Зоря посідає 11 місце з 26 балами в активі.

У наступному 26-му турі Шахтар проведе гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ, а Зоря прийматиме київську Оболонь.

Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря