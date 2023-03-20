Захисник Шахтаря пояснив, чому зіграв проти Руха, хоча попросив пропустити матч збірної України

Шахтар здобула впевнену перемогу над львівським Рухом у рамках 18-го туру УПЛ. Юхим Конопля розповів, чому зіграв у Львові, попри прохання пропустити матч за збірну України проти Англії.

Шахтар завдяки двом голам у першому таймі здобув перемогу над Рухом у Львові – 2:0. Результативні удари в активі Миколи Матвієнка та Дмитра Криськіва.

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Конопля: Ми вирішили, що я залишуся в клубі, аби відновлюватися

Щодо Юхима Коноплі, то захисник з'явився на полі по перерві, коли рахунок був вже 2:0 на користь "гірників". Футболіст розповів, чому допоміг донеччанам у матчі проти Руха, але відмовився від поєдинку за збірну України проти Англії у відборі на Євро-2024, який відбудеться 26 березня на "Вемблі".

Конопля розповів про спілкування з лікарями національно команди з приводу його травми. У матчі проти львівського суперника Юхим грав на уколі.

Маю ушкодження, яке потребує лікування. Поспілкувався з нашими тренерами й тренерами збірної, і ми вирішили, що я залишуся в клубі, аби відновлюватися. Це давня проблема, яка турбує мене ще з минулого року. Сьогодні був важливий матч, тому грав "на уколі". Сподіваюся, цієї перерви мені вистачить, аби відновитися. На жаль, не зможу допомогти збірній, але бажаю команді успіху та щиро вболіватиму за неї,

– сказав Конопля.

Захисник провів свій 18 матч за Шахтар у поточному сезоні. За цей час Конопля забив один гол та віддав два асисти. За збірну Юхим відіграв вже 3 зустрічі.

Шахтар після перемоги над Рухом продовжує лідирувати в УПЛ, маючи у своєму активі 42 очки, що на 3 бали більше, аніж має Дніпро-1.

Тепер у чемпіонаті настає перерва через матч збірної України. Наступний поєдинок "гірники" проведуть вже 2 квітня проти одеського Чорноморця.