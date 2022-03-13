Шахтар продовжує роботу з облаштування центру допомоги біженцям на "Арені Львів"

Співробітники Шахтаря із залученням волонтерів продовжують роботу з облаштування центру на "Арені Львів". Вони беруть участь у переміщенні зон реєстрації, щоб оптимізувати логістику, обладнали безпосередньо зону тимчасового розміщення людей та буферні зони.

У Львові надається допомога вимушеним переселенцям з інших міст

У денну та нічну зміни працівники клубу постійно реєструватимуть тимчасових переселенців, які прибувають на стадіон.

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12 березня приїхала перша машина з гуманітарним вантажем. До стадіону було доправлено матраци, дитячі ліжка, подушки, ковдри, мікрохвильові печі, обігрівачі, побутову хімію та інші товари для переселенців.

Раніше зазначалося, що там зможе поміститися 2-3 тисячі осіб.

Бенфіка відправить п'ять вантажівок з їжею, ліками та одягом. А польська Легія запропонувала власний стадіон, як центр для збору допомоги. Звідти усі необхідні речі відвозитимуть до Львова.



Шахтар займається облаштуванням центру переселенців / Фото ФК Шахтар



Шахтар займається облаштуванням центру переселенців / Фото ФК Шахтар



Шахтар займається облаштуванням центру переселенців / Фото ФК Шахтар