Дебютант показує клас: Полісся відібрало очки у Шахтаря у першому очному матчі в історії

Матч між Шахтарем та Полісся відкрив програму 15-го туру УПЛ-2023/2024. Команди верхівки таблиці української першості розписали нічию.

Шахтар – Полісся 0:0

Вилучення: Танковський, 90+2 (Полісся)

Перший символічний удар у матчі зробив сержант ЗСУ Віктор Жарук, який 7 листопада зняв із зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу прапор Шахтаря, який дивом вцілів на тлі руйнувань. Військовий привіз із собою на гру врятований стяг "гірників" із фронту, повідомляє 24 Канал.

Варто побачити Боєць, який врятував прапор Шахтаря із Авдіївки, зробив символічний удар у грі "гірників": відео

Поєдинок розпочався із боротьби, адже обидві команди грали виключно на перемогу. Перед цією зустріччю Полісся випереджало Шахтар на 5 балів – 29 проти 24-х у "кротів". Натомість дебютант УПЛ йшов на другому місці турнірної таблиці, а команда Маріно Пушича була четвертою.

Перший удар у матчі був у виконанні Судакова, який отримав передачу від Зубкова, але пробив повз ворота суперника.

Вже у стартові 15 хвилин Шахтар був змушений робити заміну. Замість травмованого Коноплі на поле вийшов Гочолеішвілі.

Дуже багато боротьби було на футбольному полі на морозному Львові. Тому суддя часто зупиняв гру через фоли.

Перший дуже небезпечний момент у матчі від "гірників" був на 25-й хвилині, коли Криськів програв дуель голкіперу Полісся Бойку.

Після чого був ще момент у Бондаря, але захисник головою не зміг влучити у рамку воріт гостей.

Житомирський клуб відповів неточним пострілом Грицука.

Через 10 хвилин Бойко знову вступив у гру після обвідного удару від Зубкова, який пробивав під дальню стійку. Минуло ще три хвилини, як голкіпер Полісся знову вступив у гру після пострілу від капітана "кротів" Степаненка.

Багато боротьби та змарнованих моментів

По перерві на полі вже не з'явився головний форвард Полісся Макуана, який ще у першому таймі показував, що через біль не може продовжити гру, але таки дограв першу частину матчу.

Вже на старті другої 45-хвилинки Бондар зробив справжній подарунок супернику, коли прямо у ноги віддав м'яч нападнику Полісся Будківському. Однак сам Валерій виправив свою грубу помилку у власному штрафному, заблокувавши удар від форварда.

Шахтар відповів ударом Невертона, який потягнув Бойко, який того вечора спіймав кураж.

На 56-й хвилині вже Шастал струснув каркас донецьких воріт. Через декілька хвилин знову Судаков пробив прямо у місце, де стояв Бойко.

Вже у компенсований до матчу час Танковський побачив перед собою другу жовту картку, яка перетворилась для нього у вилучення. Останні хвилини поєдинку Полісся проводило у меншості.

90 хвилин не вистачило командам, аби визначити сильнішого у лобовій грі. Полісся вивезло очки зі Львова 0:0.

Ця мирова додала обом командам по одному балу та не змінила ситуацію у турнірній таблиці. Полісся продовжує йти другим, набравши 30 балів. Шахтар із 25 очками залишається четвертим.