Шахтар представив третій комплект форми: без емблеми та в білому кольорі – фото

В рамках діджитал-івенту The Show спортивний бренд Puma ексклюзивно представив третій комплект ігрової форми Шахтаря.

Незвична форма "гірників"

Футболка виконана в білому кольорі, а особливістю є те, що емблеми клубу немає на зовнішньої (видимої) стороні форми.

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Емблема розміщена на тильній стороні футболки під коміром. Особливістю комплекту є розташування в самому центрі назви ФК Шахтар індивідуальним шрифтом. При цьому традиційне лого Puma розташовується в центрі, що надає баланс дизайну.

"У нас була мета – кинути виклик традиційному дизайну футбольного джерсі, подивитися на третій комплект через нові грані. Це можливість проявити сміливість", – підкреслив старший керівник напрямку Teamsport Карл Таффлі.



Третій комплект форми Шахтаря / Фото: ФК Шахтар

Продаж нової форми розпочнеться вже 19 серпня на сайті Шахтаря, Puma і в мережі магазинів бренду, а також у партнерів.