Шахтар відмовився від помаранчевого кольору на автобусі: зворушливе фото

Донецький клуб представив оновлений дизайн клубного автобуса. Всі його деталі нагадуватимуть про війну в Україні.

Вже через три дні стартує новий сезон чемпіонату України. Це буде перший розіграш УПЛ, який пройде під час повномасштабної війни.

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Всі ігри пройдуть на території нашої країни. Тим часом, донецький Шахтар активно готується до повернення на футбольне поле. Вчора "гірники" представили оновлений клубний автобус.

Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін. Донеччани суттєво змінили дизайн і позбулись помаранчевого кольору.

Фоном для макета стали зруйновані українські будівлі від атак російських ракет. Сам логотип і назва клубу виконані у кольорах прапору України.

Нагадаємо, що минулий сезон УПЛ Шахтар завершив на першому місці. Однак чемпіонами "гірники" не стали, бо через початок повномасштабної війни проти росії турнір був зупинений.

Шахтар почне свій євросезон одразу з групового раунду Ліги чемпіонів. Донеччани потраплять у третій кошик.