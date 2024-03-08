Дубль Кевіна та голи Траоре: Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом – відео

Команда Маріно Пушича у матчі 20-го туру УПЛ приймала ковалівський Колос. Чергову звитягу "гірникам" принесли забиті м'ячі Кевіна та Траоре.

Шахтар – Колос 3:2

Голи: Кевін, 50, 88, Траоре, 65 – Ільїн, 8, Траоре, 90+5 (автогол)

Донецький Шахтар був фаворитом поєдинку з Колосом. Проте ковалівці зуміли в дебюті зустрічі підготувати сюрприз для чинного чемпіона України, пише 24 Канал.

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Бенефіс Кевіна

На 8-й хвилині матчу вінгер Колоса Олег Ільїн сміливо пройшов Педріньйо та пробив повз Різника. Господарі поля несподівано опинилися в ролі наздоганяючих.

У першому таймі підопічні Пушича так і не підібрали ключі до воріт Фесюна. Все найцікавіше футболісти залишили на другий тайм.

На 50-й хвилині матчу зимовий новачок Шахтаря Кевін зрівняв рахунок. Бразилець зіграв у стіночку з Траоре та влучно пробив у дальній кут воріт.

Незабаром буркінійський форвард забив другий гол. У цьому епізоді Траоре скористався помилкою Цурікова.

Наприкінці зустрічі Кевін оформив дубль. Бразилець скористався пасом Судакова після провалу захисників Колоса.

До честі ковалівців вони зуміли скороти розрив у рахунку. Після подачі кутового м'яч у власні ворота зрізав Траоре. У підсумку фінальний свисток зафіксував перемогу "гірників" – 3:2.

Шахтар очолив турнірну таблицю УПЛ, випередивши Дніпро-1. У "гірників" 40 очок у 18 матчах та ще дві гри в запасі.

Колос "забуксував" у середині турнірної таблиці. Ковалівці займають 8 місце з 24 очками.

Відеоогляд матчу Шахтар – Колос