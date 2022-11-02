Шахтар вилетів до Ліги Європи: що чекає на "гірників"

Донецький Шахтар не зумів вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команда посіла третє місце в групі та вилетіла до Ліги Європи.

Шахтар в групі F набрав шість очок, посівши третє місце. Ще за тур до закінчення групового етапу "гірники" гарантували собі щонайменше вихід в плей-офф Ліги Європи. Саме там і продовжить виступ донецька команда.

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Шахтар виступить в 1/16 фіналу Ліги Європи. Як і решта сім команд, які вилетіли з Ліги чемпіонів. Вони будуть серед несіяних.

Їм протистоятимуть команди, які посіли другі місця у своїх групах Ліги Європи. Вони отримали статус сіяних. Тож саме одна з цих команд і стане суперником української команди.

Потенційні суперники Шахтаря визначаться після останніх матчів груп Ліги Європи 3 листопада.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00 за київським часом.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу, де на них чекатимуть переможці груп Ліги Європи