Потенційні суперники Шахтаря в Лізі Європи: дати жеребкування та матчів
3 листопада 2022 , 22:07Читать новость на русском
Донецький Шахтар продовжить виступ в плей-офф Ліги Європи. Після закінчення групового етапу Ліги Європи, визначилися потенційні суперники української команди.
Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Відтак команда продовжить виступ в Лізі Європи. І свій виступ в цьому турнірі розпочне з так званих "стикових матчів"
Детальніше Шахтар вилетів до Ліги Європи: що чекає на "гірників"
Суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Потенційні суперники Шахтаря в плей-офф Ліги Європи
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Мідтьюлланн (Данія)
- Монако (Франція)
- Нант (Франція)
- *ще чотири потенційні суперники визначаться після матчів, які розпочалися о 22:00
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00.
Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року.