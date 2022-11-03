Потенційні суперники Шахтаря в Лізі Європи: дати жеребкування та матчів

3 листопада 2022 , 22:07
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Донецький Шахтар продовжить виступ в плей-офф Ліги Європи. Після закінчення групового етапу Ліги Європи, визначилися потенційні суперники української команди.

Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Відтак команда продовжить виступ в Лізі Європи. І свій виступ в цьому турнірі розпочне з так званих "стикових матчів"

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Суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. 

Потенційні суперники Шахтаря в плей-офф Ліги Європи

  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Мідтьюлланн (Данія)
  • Монако (Франція)
  • Нант (Франція)
  • *ще чотири потенційні суперники визначаться після матчів, які розпочалися о 22:00

​Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. 

Автор: Ігор Саджениця