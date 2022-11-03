Потенційні суперники Шахтаря в Лізі Європи: дати жеребкування та матчів

Донецький Шахтар продовжить виступ в плей-офф Ліги Європи. Після закінчення групового етапу Ліги Європи, визначилися потенційні суперники української команди.

Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів. Відтак команда продовжить виступ в Лізі Європи. І свій виступ в цьому турнірі розпочне з так званих "стикових матчів"

Детальніше Шахтар вилетів до Ліги Європи: що чекає на "гірників"

Суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Потенційні суперники Шахтаря в плей-офф Ліги Європи

Манчестер Юнайтед (Англія)

Мідтьюлланн (Данія)

Монако (Франція)

Нант (Франція)

*ще чотири потенційні суперники визначаться після матчів, які розпочалися о 22:00

​Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року.