Не витримали ганьби: Севілья звільнила головного тренера після розгрому в Лізі чемпіонів

Керівництво іспанської Севільї вирішило звільнити головного тренера команди Хулена Лопетегі. Це сталося одразу після матчу Ліги чемпіонів, в якому команда вдома програла дортмундській Боруссії.

Севілья не надто вдало виступає в цьому сезоні. Команда за 10 матчів у всіх турнірах виграла лише один раз. Тож у чемпіонаті Іспанії з 5 очками після семи турів опинилася біля зони вильоту.

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Аналогічна ситуація склалася і в Лізі чемпіонів, де за три матчі команда набрала лише одне очко. А різниця забитих-пропущених голів в цих матчах – 1:8.

В середу, 5 жовтня, Севілья на власному полі зіграла проти Боруссії. І програла 1:4. Тричі команда пропустила ще до перерви.

Ця поразка стала четвертою поспіль для іспанського клубу на власному полі. До цього команда програла Барселоні (0:3), Манчестер Сіті (0:4) та Атлетіко (0:2).

Вже за 20 хвилин після поразки від Боруссії на сайті Севільї з'явилася інформація про те, що Хулеп Лопетегі звільнений з посади головного тренера команди.

Загалом Лопетегі тренував Севілью чотири сезони. Під його керівництво клуб зіграв 170 матчів. У сезоні 2019/2020 команда виграла Лігу Європи під його керівництвом.

Відеоогляд матчу Севілья – Боруссія