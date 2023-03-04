Нехай грають на болотах: Setanta Sports не показуватиме фінал ATP Dubai за участі росіян

Cпортивна телевізійна компанія вирішила не транслювати фінал пристижного теннісного турніру. Setanta Sports прийняла патріотичну позицію.

Setanta Sports не показуватиме фінал ATP Dubai. Все через участь двох росіян у фінальному поєдинку.

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Все задля глядачів

Командою Setanta Sports було прийняте розумне рішення. Вони відмовилися від трансляції фінального поєдинку ATP Dubai, оскільки там гратимуть Андрій Рубльов і Данило Мєдвєдєв - два російських тенісисти. Спортивна телевізійна компанія обґрунтувала свій вибір, опираючись на вподобання глядачів та спортивні цінності.

Ми дбаємо про те, щоб наші глядачі отримали задоволення від перегляду турнірів і надихалися справжніми цінностями спорту,

– йдеться у заяві телеканалу.

Патріотичний логотип телеканалу / телеграм Setanta Sports