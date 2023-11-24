Боєць, який врятував прапор Шахтаря із Авдіївки, зробив символічний удар у грі "гірників": відео

Матч донецького Шахтаря відкриває програму 15-го туру УПЛ-2023/2024. "Гірники" приймають на "Арені Львів" житомирське Полісся.

23 листопада з'явилось відео порятунку прапора донецького Шахтаря із зруйнованого Авдіївського коксохімічного заводу. Очолив порятунок стяга головний сержант 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Віктор Жарук, пише 24 Канал.

До теми У день тріумфу над Барселоною: військові врятували стяг Шахтаря зі знищеної Авдіївки – відео

Красивий жест "гірників"

Саме він помітив прапор донецького клубу та взявся витягувати його із стін зруйнованої будівлі. Військовослужбовець ризикував життям, коли здійснював справжню спецоперацію із порятунку символу "гірників" у тому місці фронту, де тривають важкі бої.

Захиснику таки вдалось зняти прапор та показали вцілілий стяг на відео. Віктор Жарук сказав на відео, що тепер цей прапор слід відправити футбольному клубу з Донецька. Однак "кроти" зробили красивий жест. Донецький клуб запросив рятівника їх прапора з емблемою команди на домашній матч проти житомирського Полісся (24 листопада).

Військовий приїхав на поєдинок не з порожніми руками, а з врятованим стягом "гірників", який дивом вцілів на тлі зруйнованого заводу.

Героя України запросили зробити перший символічний удар у поєдинку та піти з футбольного поля під оплески усіх учасників матчу та офіційних осіб.

Врятований прапор Шахтаря із Авдіївки привезли на матч з Поліссям: дивіться відео

Цікаво, що порятунок прапора із заводу відбувся 7 листопада. Саме у цей день Шахтар створив головну сенсацію розіграшу Ліги чемпіонів, коли "вдома" мінімально обіграв Барселону 1:0. Єдиний та переможний гол у тій зустрічі забив нападник Данило Сікан.

До слова, після першого тайму рахунок у матчі Шахтар – Полісся не відкрито 0:0.