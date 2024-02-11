Гол Маліновського не допоміг: Дженоа вдома розгромно поступилася Аталанті

Український півзахисник Руслан Маліновський відзначився забитим м'ячем у ворота колишньої команди. Проте Аталанта все одно здобула більш ніж упевнену перемогу над Дженоа.

Дженоа – Аталанта – 1:4

Голи: Маліновський, 51 – де Кеталаре, 22, Тен Копмейнерс, 55, Давіде Дзаппакоста, 90+10, Ель Білал Туре, 90+13

У матчі 24-го туру чемпіонату Італії з футболу Дженоа на "Стадіо Луїджі Ферраріс" приймала Аталанту. У складі "грифонів" вийшов на поле з перших хвилин та відіграв увесь поєдинок український хавбек Руслан Маліновський, пише 24 Канал.

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Маліновський забив третій гол за Дженоа

Для Маліновського цей поєдинок був непересічним, оскільки він грав проти своєї колишньої команди. Кольори клубу з Бергамо Руслан захищав у 2019-2023 роках.

На 51-й хвилині зустрічі Маліновський, після перепасовки з Міланом Баделем, відзначився голом завдяки гарматному удару з-за меж штрафного майданчика, зрівнявши рахунок у матчі. Утім, це не допомогло господарям зачепитися за очки.

Голи де Кеталаре, Тена Копмейнерса, Давіде Дзаппакости та Ель Білала Туре принесли Аталанті розгромну перемогу. Завдяки цій звитязі підопічні Джан П'єро Гасперіні зберегли за собою четвертий рядок у турнірній таблиці Серії А, а також триочковий гандикап над найближчим переслідувачем – Болонією.

Дженоа посідає 12-те місце, маючи в активі 29 очок. Для Маліновського цей м'яч став третім у 21-й грі за клуб із Генуї.