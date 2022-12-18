Мессі – вирішальний фактор: Бускетс таки покине Барселону влітку

Час капітана Барселони у команді "синьо-гранатових" підходить до кінця. Футболіст залишить стан клубу влітку 2023.

У футболіста є декілька варіантів продовження кар'єри. Бускетс також опирається на свого колишнього колегу по команді та друга Ліонеля Мессі.

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Куди ж піде капітан?

Контракт опорника Барселони розрахований до літа 2023 року. Як уже вияснилось, Серхіо продовжувати угоду не буде. Збірна Іспанії поступилась збірній Марокко у серії післяматчевих пенальті в 1/8 ЧС-2022. Після вильоту своєї команди з мундіалю, Бускетс вирішив взяти час на роздуми та оприділився. Серіхо вирішив таки покинути Барселону, не дивлячись на спроби головного тренера команди Хаві зберегти лідера команди.

Ціль Бускетса – МЛС. До того ж футболістом активно цікавиться американський Інтер Маямі. Також футболіст залюбки б зіграв знову пліч-о-пліч з Ліонелем Мессі, який має усі шанси опинитись у Інтері Маямі. Обидві легенди Барселони та їхні родини підтримують дружні стосунки, тому Мессі може мати вирішальний вплив і на вибір колишнього партнера по команді.

Також Бускетс має пропозицію від європейського клубу, який регулярно виступає у Лізі Чемпіонів. Назва команди поки не озвучується.