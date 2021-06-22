Перший крок зроблено: Стаховський у кваліфікації Вімблдону-2021 переміг японця

Друга ракетка України в чоловічому розряді Сергій Стаховський стартував у кваліфікації Вімблдону матчем проти японця Го Соєди.

Сергій Стаховський – Го Соєда 6:3, 7:6 (11)

До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто

У першому сеті Стаховський здобув впевнену перемогу – 6:3. Другий сет затягнувся до тай-брейка. Соєда був близький до перемоги, але українець зумів перехопити ініціативу і довести справу до тріумфу.

У другому колі Сергій Стаховський зіграє проти п'ятнадцятого сіяного Грегуара Баррере з Франції (АТР 133). У 2019 Стаховський здобув перемогу в їх першому очному поєдинку в Марселі.