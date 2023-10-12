Не зможе тиснути йому руку: Сидорчук розповів, як він співіснує у Вестерло разом із росіянином

Український футболіст грає у Бельгії пліч-о-пліч із представником країни агресора. Опорник розкрив певні нюанси.

Сергій Сидорчук вимушений ділити місце у роздягальні Вестерло із росіянином Романо Нойштедером. Українець пояснив, як, зважаючи на такий фактор, погодився перейти до Бельгії.

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Бельгійська авантюра

Перед тим, як колишній капітан Динамо підписував контракт із Вестерло, він зазначив, що мав розмову з генеральним директором клубу. Сидорчук відразу підкреслив, що його перебування у одній команді з росіянином буде для Сергія дуже великою проблемою.

Представник аутсайдера бельгійського чемпіонату відповів, що Сидорчуку варто самостійно поспілкуватись із Нойштедером. Сергій відзначив, що він все ж вирішив підписати контракт. Приїхавши на базу, першим, хто зустрів колишнього капітана Динамо, був саме росіянин. Сидорчук, у свою чергу, відразу сказав спортсмену з країни-агресора, що не зможе потиснути йому руку, оскільки Сергій не знає його позиції. Та от українець підкреслив, що той йому все роз'яснив.

Роман це не підтримує те, що Росія робить в Україні, але я не можу за нього це казати. Розумієте, так? Я не можу за людину сказати те, що він сам повинен сказати. Мені сказав, що він це не підтримує, і на цьому крапка. У нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати. Те, що стосується відмови від громадянства, це не все так просто зробити. Знову ж таки, я не можу говорити за людину. Але те, що він сказав, мені здалося нормальною позицією,

– сказав Сидорчук.

Сидорчук у Вестерло

Сергій перебрався до бельгійського колективу за 500 тисяч євро, хоча Transfermarkt оцінює його у 3 мільйони євро.

Українець обрав собі у новій команді 15-ий номер на спині.

Сидорчук встиг провести за свій новий клуб 4 поєдинки, проте ще результативними діями опорник не відзначався. Вестерло за час перебування Сергія виграв всього одну гру, перебуваючи на передостанньому місці у турнірній таблиці.

Сидорчук також відзначав, що його трансфер до Бельгії – це шанс перерости у найкращу форму.

Роман Нойштедер народився у Дніпрі, коли його батько грав за місцевий клуб. До 2016 року футболіст був громадянином Німеччини, але потім взяв російський паспорт, аби зіграти за країну-агресора на ЧС-2018, котрий проходив у Росії, проте не потрапив у фінальну заявку команди, що дуже розчарувало гравця.