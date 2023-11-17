Отримав п'ять кульових поранень: хто заспіває гімн України перед матчем проти Італії

Український оперний співак Сергій Іванчук виконає гімн України перед матчем нашої футбольної збірної проти Італії у відборі на Євро-2024. Ця гра відбудеться 20 листопада в Німеччині.

Матч між збірними України та Італії буде вирішальним у відборі на Євро-2024. У випадку перемоги, наша команда напряму вийде на чемпіонат Європи 2024 року.

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Матч Україна – Італія вирішили провести в німецькому місті Леверкузен. Ця гра відбудуся 20 листопада і розпочнеться о 21:45.

Перед початком матчу на стадіоні буде виконано гімн України. Цього разу таку честь доручили Сергію Іванчуку.

Сергій Іванчук за професією оперний співак та музикант. Чоловік грав на бандурі, гітарі та фортепіано, навчався в Італії та планував підписати там контракт. Але спочатку завадив карантин. А потім – повномасштабне вторгнення Росії до України. Тож він вирішив повернутися в Україну, доставляв гуманітарну допомогу та евакуйовував людей із зон бойових дій в Харківській та Сумській областях.

10 березня волонтер потрапив під обстріл російської диверсійно-розвідувальної групи у Харкові. В той час він вивозив людей з міста. Загалом в його автомобілі після обстрілу нарахували 30 кульових отворів, але ніхто з пасажирів не постраждав. Лише Сергій Іванчук. Він отримав п'ять кульових поранень – у печінку, ноги, пальці руки та легені. Мізинець на лівій руці було відірвано. Тоді йому врятували життя медики, яких він вивозив. У реанімаційному відділені лікарні в Харкові він пробув 16 днів.

У 2022 році Сергій Іванчук потрапив до рейтингу Forbes "30 до 30: обличчя майбутнього".

Зараз Сергій перебуває на лікуванні та реабілітації в Німеччині, де регулярно проводить благодійні заходи та концерти, на яких зібрав понад 2 мільйони євро для допомоги Україні.

Після матчу на його сторінці в інстаграмі буде проводитись благодійний аукціон, де розігруватимуться футболки та мʼячі з автографами нашої збірної.