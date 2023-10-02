Динамівець відзначився дебютним голом у Європі: переможне відео

Чудовий ігровий день для українських футболістів за кордоном. Не лише Михайло Мудрик відзначився дебютним голом з Челсі.

Свій перший гол у футболці польського Заглембє забив Сергій Булеца. Атакувальний півзахисник Динамо грає в оренді у Польщі, де 2 жовтня відзначився дебютним голом за свою команду, пише 24 Канал.

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До цього лише асистував

Українець відкрив рахунок у матчі проти Гурніка Забже. На 36-й хвилині швидка контратака Заглембє закінчилась голом від Булеци. Сергій отримав передачу з флангу, посадив на попу двох суперників та пробив з-за меж штрафного – 0:1.

Динамівець оформив свій перший гол у футболці Заглембє, за яке виступає із 26 липня 2023 року. Орендна угода з українцем розрахована до кінця поточного сезону-2023/2024.

Для цієї результативної дії Булеці знадобилось 9 поєдинків. До цього матчу Сергій виключно відзначався асистами, яких у нього вже три.

Булеца своєю грою робить усе, аби дати "Містеру", який не бачить у Сергію майбутнього київського клубу, засумніватись у своїй думці.

Відео дебютного голу Булеци у Польщі

Цікаво, що для Сергія Землембє став першим закордонним клубом. До цього півзахисник, який налаштований на атаку, грав виключно в Україні.

Відзначимо, що вже у компенсований до матчу час гості подвоїли свою перевагу 0:2 та поставили переможну крапку у зустрічі.

Нинішній клуб Булеци із 19 очками після 10-ти турів йде на 5-му місці у турнірній таблиці польської Екстракляси.

Свій наступний поєдинок Заглембє зіграє 7 жовтня проти П'яста.