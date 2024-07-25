Втікач з України продовжує роботу в МОК

Нещодавно відбулась 142-а сесія Міжнародного олімпійського комітету на якій було переобрано 15 діючих членів. Серед них також є чинний голова МОК Томас Бах.

Ексголову Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку продовжує працювати в МОК. Новий термін членства в олімпійському комітеті – 8 років.

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Сергій Бубка та його історія

Перший раз Бубка почав працювати в МОК ще у 2008 році, це вже третій термін українського чиновника.

У 2023 році, на початку липня, стало відомо, що у травні того ж року компанія "Монблан", якою володіє сім'я Бубки погодила певну кількість договорів з так званою республікою "днр". Сума угоди складає приблизно 800 тисяч рублів, а контракт був підписаний за законами ворожої країни.

Служба Безпеки України з цього приводу відкрила кримінальне провадження. Сергій Бубка у відповідь словам нинішнього голови НОК України заявив, що буде готувати судовий позов про захист честі. Ексголова НОК повідомив, що непричетний до бізнесу з окупантами.

Нещодавно в одному з інтерв'ю легкоатлетка Ярослава Магучіх висловилась, що поважає Бубку як спортсмена, але як людини його не існує.

Була інформація, що чиновник не буде балотуватись до керівних органів World Athletics. З 2005 року Сергій Бубка керував Національним олімпійським комітетом України. Він ставав олімпійським чемпіоном та йому присвоїли звання Героя України.

В 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення з боку ворожої країни Бубка покинув країну та досі мовчить про війну в Україні. Новим головою НОК України було обрано Вадима Гутцайта.