Серед звільнених з російського полону українських військових – троє спортсменів

Чимало українців з початку російського військового вторгнення пішли захищати свою Батьківщину. Серед них і спортсмени.

Українські спортсмени потрапили до лав захисників України й активно брали участі в боях. Тож не обходилося і без того, що дехто з них опинився в російському полоні.

До теми "Дякую за мужність": як українські спортсмени реагують на повернення захисників "Азовсталі"

Ввечері 21 вересня відбувся один з великих обмінів полонених, де додому повернулися й українські захисники з "Азовсталі". Серед тих, хто повернувся – і троє спортсменів:

тренер з кікбоксингу WAKO Олександр Нємков,

президент РК "Азовець", ексгравець Національної збірної команди України з регбіліг Анатолій Єгоров,

чемпіон України зі стрільби серед Збройних Сил України, член збірної команди Львівської області з армрестлінгу Артем Каширін.

Загалом тоді під час обміну додому повернули 215 українських захисників. Серед них був і лікар-нейрохірург Дмитро Кубряк, який рятував поранених під обстрілами в Маріуполі. Сам він з Одеси, і до війни судив футбольні матчі в Україні.