Завершили на мажорній ноті: жіноча збірна України обіграла Сербію в розіграші Ліги націй
У вівторок, 5 грудня, команда Володимира Пятенка зіграла свій заключний поєдинок у груповому раунді Ліги націй. Наших дівчат влаштовувала лише перемога.
Сербія – Україна 0:1
Гол: Гірин, 55
Перед звітним поєдинком збірна України зіграла 5 матчів і набрала лише 3 бали. У разі поразки від Сербії українкам загрожував прямий виліт в Лігу С, пише 24 Канал.
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У першому таймі обидві команди могли відкрити рахунок. Та все ж на перерву суперники пішли за нічийного результату.
На 55-й хвилині матчі фортуна посміхнулася підопічним Володимира Пятенка. Результативним ударом відзначилася півзахисниця Ладомира Вікторія Гірин.
До фінального свистка збірна України зберегла ворота "сухими" і в підсумку здобула перемогу з рахунком 1:0.
Цей результат дозволив команді Пятенка фінішувати на третьому місці квартету третьої групи Ліги В. Проте це ще не гарантує місце в другому дивізіоні. У лютому 2024 року Україна зіграє плей-оф з представниками Ліги С.
Турнірна таблиця третьої групи Ліги В
|М
|Збірна
|І
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|О
|1.
|Польща
|6
|5
|1
|0
|11
|-4
|16
|2.
|Сербія
|6
|3
|1
|2
|10
|-5
|10
|3.
|Україна
|6
|2
|0
|4
|5
|-7
|6
|4.
|Греція
|6
|1
|0
|5
|3
|-13
|3