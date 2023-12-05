Завершили на мажорній ноті: жіноча збірна України обіграла Сербію в розіграші Ліги націй

У вівторок, 5 грудня, команда Володимира Пятенка зіграла свій заключний поєдинок у груповому раунді Ліги націй. Наших дівчат влаштовувала лише перемога.

Сербія – Україна 0:1

Гол: Гірин, 55

Перед звітним поєдинком збірна України зіграла 5 матчів і набрала лише 3 бали. У разі поразки від Сербії українкам загрожував прямий виліт в Лігу С, пише 24 Канал.

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У першому таймі обидві команди могли відкрити рахунок. Та все ж на перерву суперники пішли за нічийного результату.

На 55-й хвилині матчі фортуна посміхнулася підопічним Володимира Пятенка. Результативним ударом відзначилася півзахисниця Ладомира Вікторія Гірин.

До фінального свистка збірна України зберегла ворота "сухими" і в підсумку здобула перемогу з рахунком 1:0.

Цей результат дозволив команді Пятенка фінішувати на третьому місці квартету третьої групи Ліги В. Проте це ще не гарантує місце в другому дивізіоні. У лютому 2024 року Україна зіграє плей-оф з представниками Ліги С.

Турнірна таблиця третьої групи Ліги В