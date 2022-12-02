Сербія на куражі: Влахович виводить свою команду вперед

На 35 хвилині матчу Душан Влахович забиває други гол своєї команди у сьогоднішньому матчі. Тепер Сербія попереду - 2:1.

Тиск сербів на швейцарців переходить у результат. Здавалося, що Фройлер уже перехопив передачу в штрафний майданчик своєї команди, але Влаховичу не завадило це підхопити м'яч та завдати результативного удару під стійку. Сербія попереду – 2:1, пише 24 канал.

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Гол Сербії: