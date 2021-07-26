Перспективний дебют: Середа і Сербін увійшли в топ-6 із синхронних стрибків на Олімпіаді

Наймолодший в історії чемпіон Європи Олексій Середа в парі з Олегом Сербіним посіли шосте місце на олімпійському турнірі із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Переможцями в цій дисципліні стали британці Томас Дейлі і Метті Лі, які на один бал обійшли фаворитів з Китаю Юаня Чао і Айзена Чена.

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Дует 15-річного Середи і 19-річного Сербіна після чотирьох стрибків навіть йшов на 4 позиції, проте у двох останніх спробах юні стрибуни поступилися суперникам в складності стрибків і опустилися на шосте місце, набравши 400,44 бала.

Найкращим результатом України на Олімпіаді у синхронних стрибках з 10-метрової вишки залишається виступ у 2004 році Романа Володькова та Антона Захарова. В Афінах вони посіли четверте місце.

Стрибки у воду, 10-метрова вишка, чоловіки

1. Велика Британія – 471.81

2. Китай – 470.58

3. ОКР – 439.92

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6. Україна – 400.44