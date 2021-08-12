"Пішли відійдемо на вулицю": у Селезньова виник конфлікт з Караваєвим у матчі Динамо – Минай

У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське Динамо обіграло Минай з рахунком 2:0. У захисника киян Олександра Караваєва після після першого тайму стався конфлікт з форвардом команди суперників Євгеном Селезньовим.

"Пішли відійдемо разом на вулицю"

У першому таймі матчу нападник Селезньов сфолив проти одного з гравців команди "біло-синіх", на що суддя відреагував свистком, проте не став карати форварда. В цей же час Селезньов почав на підвищених тонах розмовляти з Караваєвим. Конфлікт продовжився вже в підтрибунному приміщенні під час перерви.

Дивіться також Динамо легко обіграло Минай – новачок Рамірес забив гол та віддав пас: відео

Селезньов: Буя, ну якого х** він свистить, б***ь, в штрафній?

Караваєв: Я тобі зараз все в очі скажу.

Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.

Караваєв: А для чого?

Селезньов: Поговоримо.

Караваєв: Для чого?

Селезньов: Ну просто поговоримо.

Караваєв: Навіщо мені з тобою розмовляти? (Селезньов пішов) Ну і все.

Після матчу Караваєв сказав журналістам, що своєю грою не дуже задоволений, так як підводить реалізазія гольових моментів. Стосовно суперечки з Селезньовим, він сказав, що конфлікту ніякого немає – у Євгена була своя точка зору. А у нього немає часу на з'ясування відносин.

"Конфлікт з Селезньовим? Я не хочу це коментувати. Я адекватний хлопець, зараз їду додому, проведу час з сім'єю, у мене є на що витрачати свій час. Який може бути конфлікт? Ми граємо в футбол, хтось чимось незадоволений, щось висловлює. У когось якісь особисті проблеми або претензії. У мене немає претензій", – заявив він.

Селезньов влаштував конфлікт з Караваєвим: дивіться відео